Brescia-Cosenza, duello-salvezza per la Serie B: probabili formazioni

Davanti all’importanza fondamentale per il Brescia della sfida con il Cosenza che si giocherà domani alle 15 al “Rigamonti” il pubblico biancazzurro sembra pronto a rispondere in grande stile. Le previsioni di quest’immediata vigilia, in effetti, dicono che il muto delle 10.000 presenze allo stadio di Mompiano può essere superato per un sostegno alla squadra di Gastaldello che potrebbe fare davvero la differenza nel duello-salvezza.

Una sfida diretta, che entrambe le contendenti devono cercare di trasformare in una vittoria che può valere davvero una stagione. Un discorso che, a maggior ragione, vale per le Rondinelle, che si trovano staccate proprio di tre punti dai rossoblù calabresi, che in questo momento hanno una lunghezza di vantaggio sui play out e tre sulla zona retrocessione diretta, dove ancora si trova la formazione bresciana.

Bastano questi numeri per far capire che il Brescia domani deve dare tutto (e di più) per conquistare la vittoria, l’unico risultato che può consentire a Bisoli e compagni di compiere il passo in avanti desiderato. Per quel che riguarda le condizioni dei singoli giocatori, le Rondinelle non possono contare sugli squalificati Ndoj e Rodriguez, mentre Marras è stato appiedato dal giudice sportivo in casa calabrese. Sul fronte dei recuperi Galazzi, ma pure Bianchi sono ormai a disposizione di Gastaldello, così come Rigione è pronto a rispondere la chiamata di Viali, che dovrà rinunciare anche a Florenzi e ad Agostinelli.

Al di là dei singoli interpreti, però, è lo spirito che può e deve fare la differenza in questa sorta di “finale” per conquistare la permanenza in serie B. Il Cosenza è abituato ormai da alcune stagioni a lottare fino in fondo per “sopravvivere”, mentre il Brescia deve calarsi nella mentalità di chi è costretto a lottare con cuore ed orgoglio per raggiungere la speciale vittoria chiamata salvezza.

Le Rondinelle possono tornare (finalmente) a volare al di sopra della zona retrocessione diretta e per farlo possono contare sul sostegno di un “Rigamonti” tutto biancazzurro e sulla concentrazione e la determinazione che deve avere un gruppo che in soli 90’ si gioca tutto un anno di lavoro.

Probabili formazioni

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti (Adorni), Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Listkowski, Galazzi (Olzer); Ayé. All: Gastaldello. Cosenza (4-3-1-2): Micai; Martino (Rispoli), Meroni, Vaisanen (Rigione), D’Orazio; Voca, Calò Praszelik (Brescianini); D’Urso; Nasti, Delic. All: Viali.