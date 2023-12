Brescia si sbarazza di Roma e pensa all’Europa

L’AN Brescia, in una dimostrazione di forza e organizzazione, ha superato la Roma Vis Nova con un convincente 13-5, rafforzando la sua terza posizione nella Serie A1 di pallanuoto. La squadra bresciana ha iniziato in modo aggressivo, segnando con Irving su rigore, seguito da un gol di Del Basso in superiorità numerica e dai successi di Dolce e Alesiani. La Roma Vis Nova ha tentato una reazione con i gol di Lanfranco e Antonucci, ma l’AN Brescia ha mantenuto un controllo saldo del gioco.

Il match ha visto momenti cruciali nel quarto tempo, dove l’AN Brescia ha continuato a dominare, nonostante i gol di Viskovic per la Roma Vis Nova. Alesiani e Del Basso hanno mantenuto alta la pressione, portando a casa una vittoria significativa. Questo risultato ha avuto un impatto anche sulla classifica marcatori, con Del Basso che ora conta 22 gol, mentre Irving e Alesiani seguono a stretto giro con 19 reti ciascuno.

In vetta alla classifica del campionato, il Pro Recco si conferma leader indiscusso con 33 punti, seguito dal R.N. Savona con 27. Ogni incontro che segue diventa decisivo per la definizione delle posizioni di vertice in previsione della seconda fase del campionato.

L’AN Brescia si prepara ora per un importante impegno in Champions League contro lo Steaua Bucarest. Questa partita è fondamentale non solo per i punti ma anche per il morale e l’immagine della squadra nel panorama europeo. Una vittoria qui potrebbe dare un forte impulso alla squadra, che guarda con ottimismo al suo percorso in Europa.

Un gruppo giovane che vuole lasciare il segno e che vuole vivere la sua prima grande prova di maturità tra le migliori otto squadre d’Europa.

ROMA VIS NOVA-AN BRESCIA 5-13 (1-3, 1-3, 0-3, 3-4)

A.L.M.