Brescia in casa della Virtus: in palio c’è la vetta

Posticipo di lusso, in quel di Bologna, per la Germani Brescia, che si gioca il primato con la Virtus vicecampione d’Italia alla Segafredo Arena. Palla a due alle ore 20.30, con in campo l’ex Awudu Abass e un certo David Cournooh, che con i bianconeri ha vinto la BCL del 2019. Padroni di casa privi di Mickey e Polonara, Brescia che dovrà dunque impostare la sua gara sulla forza d’urto del reparto lunghi, con Gabriel, Cobbins e Miro Bilan chiamati ad una grande prestazione. E’ il remake dell’ultima finale di Coppa Italia, ovvero il trionfo più importante della storia bresciana, e della Supercoppa 2023, che ha arriso alla squadra di Luca Banchi. "È bello vedere che si scontrano in questo momento due squadre che stanno per gioco e per numeri primeggiando in campionato da un punto di vista sia offensivo sia difensivo e noi ci arriviamo con la motivazione di provare a vedere se in questo periodo noi siamo cresciuti" il commento di Alessandro Magro, legatissimo al collega Banchi dai trascorsi senesi e a Krasnodar. "Abbiamo affrontanto la settimana nel modo migliore da quando abbiamo iniziato, ci stiamo allenando bene" conclude il coach toscano.

Alessandro Luigi Maggi