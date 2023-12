Brava Giana, con il Trento arrivano tre punti d’oro

Contro il Trento la Giana Erminio riesce a ribaltare la gara. Al 1’ subito brivido per la Giana con Petrovic che impegna Zacchi e sul corner seguente, di sinistro al volo tocco di Obaretin in rete. Al 4’ Fall serve Fumagalli che di sinistro manda nell’angolino e pareggia. Poi al 15’ ancora Petrovic impegna Zacchi in due tempi e 3’ dopo Fall da posizione favorevole manda fuori su assist di Lamesta. Al 29’ botta di sinistro di Anastasia pala deviata sulla traversa da Zacchi che si oppone subito a Brevi. Nella ripresa la gara si fa più nervosa, non ci sono molte azioni degne di nota fino al 17’ quando il colpo di testa di Trainotti finisce fuori. Poi al 27’ l’elegante tocco sotto con il piatto da parte di Fumagalli che firma la doppietta che vale il successo in questa partita.

Luca Di Falco