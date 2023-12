Bergamo 1991 spegne il fanalino di coda

Fondamentale vittoria per la Volley Bergamo 1991, che imponendosi sul fanalino di coda Itas Trentino ha portato a casa tre punti pesantissimi nella lotta per la salvezza. Tutto o quasi si è deciso nel 1° set, con le ospiti che se la sono giocata alla pari, meritandosi due palle dell’1-0, salvo poi sprecarle. Scampato il pericolo, ai vantaggi le orobiche hanno completato la rimonta e da lì in poi tutto è stato in discesa. Senza storia il 2° parziale, leggermente più equilibrato il 3° in avvio, anche se poi Trento dopo il primo break ha alzato bandiera bianca. Per la Volley Bergamo, la top scorer è stata con 20 punti Lorrayna ma va segnalata Anna Davyskiba, a referto con 12 punti e 3 servizi vincenti.

VOLLEY BERGAMO 1991-ITAS TRENTINO 3-0 (28-26, 25-16, 25-16) . A.G.