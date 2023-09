Battuta d’arresto casalinga per il Crema. Allo stadio Voltini passa l’Arconatese

Battuta d’arresto casalinga per il Crema di mister Andrea Danesi che è stato superato al Voltini dall’ottima Arconatese per due reti a zero in uno dei tanti derby lombardi di questo girone B che si sta rivelando molto equilibrato. I nero bianchi hanno giocato una gara sottotono al cospetto di una squadra ben organizzata in campo che ha meritato di aggiudicarsi l’intera posta in palio. Le reti che hanno deciso il match sono state siglate nei primi 45’ di gioco da Donizetti e Trenchev che hanno regalato ai suoi tre punti fondamentali che consentono di migliorare la classifica. La partita è stata bella e sul rettangolo di gioco si sono viste trame di gioco di ottimo livello, frutto del grande lavoro svolto dai due tecnici durante le sedute di allenamento. Il Crema tornerà in campo sabato alle 16 nell’anticipo di Rho contro il Club Milano mentre domenica l’Arconatese ospiterà il Ponte.