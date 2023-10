BASKET SERIE A: Brescia la spunta sulla sirena, decisivo il canestro di Christon

Nonostante quattro errori dalla lunetta in serie di Miro Bilan nell’atto culminante, la Germani Brescia inaugura con un successo la sua stagione. Contro la Pesaro dell’ex Maurizio Buscaglia gli uomini di Alessandro Magro trovano solo a una manciata di secondi dalla fine il canestro vincente di Semaj Christon. Una gara ben approcciata dalla squadra del Cidneo con gli 8 punti di Della Valle e Bilan nel primo tempo, ma tenuta in piedi dagli ospiti con un Bluiett. È lunga volata quando la VL prende il comando delle operazioni. Fortuna per Brescia che il tiratore Bamforth veda pochissimo il canestro, con Cobbins a conquistarsi il rimbalzo difensivo che chiude la partita a due secondi dalla sirena. A.M.