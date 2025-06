Canottaggio alla Schiranna. Tornano le grandi emozioni con la Coppa del Mondo

Da domani a domenica le acque della Schiranna ospiteranno la Coppa del Mondo di Canottaggio 2025, uno degli appuntamenti sportivi internazionali più attesi dell’anno. Un evento che conferma ancora una volta Varese e il suo lago come punto di riferimento per il canottaggio mondiale. I numeri parlano da soli: oltre 600 atleti provenienti da 39 nazioni, più di 80 broadcaster accreditati e visibilità globale per una manifestazione che promette di essere indimenticabile.

Durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi nella sede della Canottieri Varese, il presidente del Comitato organizzatore e sindaco di Varese Davide Galimberti ha dichiarato: "Ci tengo a sottolineare la grande sintonia tra Istituzioni e realtà sportive del territorio. Gli sponsor, sempre più numerosi, dimostrano la crescente credibilità del Comitato e l’importanza dell’evento per la nostra città". Presente anche Federica Picchi, sottosegretaria con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia: "È una Coppa del Mondo a cui teniamo particolarmente. Regione Lombardia ha voluto sostenere attivamente questa manifestazione che, oltre all’aspetto sportivo, rappresenta un modello di valori, impegno e orgoglio nazionale".

A fare gli onori di casa il presidente della Canottieri Varese, Paolo Consonni: "Abbiamo costruito una squadra di volontari che opera a livello professionale. Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione nel miglior campo di gara del mondo". Il presidente Fic, Davide Tizzano ha inviato un messaggio: "Questa Coppa del Mondo è un momento di passaggio verso i Mondiali di Shanghai. Sono certo che ogni giornata varesina regalerà grandi emozioni a un caloroso pubblico, pronto a dare la spinta giusta ai nostri equipaggi in gara".

Il vicepresidente della Federazione italiana canottaggio Fabrizio Quaglino, ha ribadito l’importanza di Varese per il canottaggio italiano e internazionale: "Varese è un punto di riferimento, il campo gara è tra i migliori al mondo e l’organizzazione è riconosciuta a livello internazionale".