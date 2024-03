Vigevano, domenica 17 marzo si corre la 17esima edizione della Scarpadoro

Vigevano, 4 marzo 2024 – Tre differenti percorsi, uno agonistico e due liberi, per partecipare a un evento che ha una grande storia alle spalle.

Si corre domenica 17 marzo a Vigevano la 17esima edizione della Scarpadoro, diretta erede di quella Scarpa d’Oro che, per anni, ha portato in città il meglio del mezzofondo mondiale. Nel tempo la formula è stata modificata e oggi si sviluppa con la Half-Marathon, la 10,2 chilometri e la 5 chilometri. Torna anche la Scarpadoro Ability, corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri riservata agli atleti disabili promossa dalla campionessa paralimpica e attuale senatrice Giusy Versace e da Daniele Chiesa, presidente dell’associazione sportiva Escape Team.

L’appuntamento è per tutti alle 9.30 allo stadio “Dante Merlo” dove sono fissate partenza e arrivo e dove sono concentrati tutti i servizi. La gara, per i primi 5 chilometri si svilupperà lungo le strade del centro storico, transitando da piazza Ducale, dal Cortile del Castello e dalle vie più suggestive della città per poi, per quello che riguarda la mezza maratona, verso le strade del Parco del Ticino. Visto che la gara si disputerà il giorno della ricorrenza di San Patrizio, le t-shirt ufficiali saranno verdi mentre la grafica dei gadget e delle medaglie che verranno distribuite a tutti i partecipanti, richiameranno il trifoglio, uno dei simboli dell’Irlanda della quale il santo è patrono. Le iscrizioni alle gare si possono perfezionare solo online attraverso il portale endu.it.