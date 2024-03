Ottobiano, malore mentre sta pedalando: muore un uomo di 52 anni

Ottobiano, 4 marzo 2024 – E’ deceduto l’uomo di 52 anni, di nazionalità estone, soccorso nel pomeriggio di oggi in via San Giorgio, poco lontano dal circuito di Ottobiano a causa di un probabile malore che lo ha colto mentre stava pedalando in sella alla sua mountain-bike.

L’allarme è scattato intorno alle 17.40. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, che si sono occupati dei rilievi, l’uomo è caduto improvvisamente a terra. I soccorsi sono stati tempestivi e in cinquantaduenne, che era in arresto cardiocircolatorio.

Rianimato sul posto dal persone medico del 118 è stato trasferito con l’elisoccorso al policlinico San Matteo di Pavia dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni era però gravissimo e nonostante il prodigarsi del medici l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria pavese.