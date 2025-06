Varese, effetto canottaggio: alberghi pieni e massima visibilità

Varese – Il weekend di grande canottaggio a Varese è ufficialmente iniziato. Quella di venerdì è stata la giornata inaugurale della tappa di Coppa del mondo che si svolge sul campo di regata della Schiranna.

L’ennesimo evento internazionale del remo che coinvolge il lago di Varese, scelto da World Rowing per le condizioni ideali dello specchio d’acqua e per la logistica, oltre ovviamente all’esperienza del comitato organizzatore. E la partenza è stata ottima. "La prima giornata di gare si è svolta in maniera perfetta – commenta il direttore generale del comitato organizzatore, Pierpaolo Frattini – abbiamo già visto gare estremamente interessanti e fin dal mattino c’era molta gente. Siamo estremamente contenti”.

I numeri della partecipazione per la tappa varesina sono da record, con oltre 600 atleti provenienti da 39 nazioni e più di 80 broadcaster accreditati per una visibilità di Varese e del suo lago che sarà davvero globale. Un evento che allo sport affianca la promozione turistica con importanti ricadute sul territorio, a partire dagli alberghi pieni a Varese e dintorni con centinaia di pernottamenti tra atleti, staff e tifosi al seguito per supportare i protagonisti delle loro nazionali. Lo si è visto bene sulle tribune piene di bandiere e colori, che si animavano con grande tifo ogni volta che le barche giungevano sulla linea di arrivo.

Importante anche il coinvolgimento delle scuole, con 300 volontari, per la maggior parte studenti. “Abbiamo costruito una squadra di volontari che opera a livello professionale. Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione nel miglior campo di gara del mondo”, ha detto il presidente della Canottieri Varese Paolo Consonni. L’evento tocca anche il centro città, con un maxischermo in piazza Monte Grappa che trasmette le gare in diretta.

Dal punto di vista sportivo questa Coppa del mondo è un momento di passaggio verso i Mondiali di Shanghai, oltre che la prima tappa del quadriennio olimpico, con tanti atleti giovani che potranno fare esperienza sul campo. La Nazionale italiana è rappresentata da 27 equipaggi e 76 atleti con doppie formazioni in quasi tutte le specialità olimpiche.

Nella prima giornata di gare buon esordio per i varesini Alice e Giovanni Codato, Gabriel Soares e Ilaria Spirito. Oggi dalle 15 semifinali singoli e prime finali (pararowing e non olimpiche) e alle 18 il debutto mondiale dell’otto misto. Si chiude domani dalle 10 alle 13.55 con le finali olimpiche e paralimpiche.