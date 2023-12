AlbinoLeffe semaforo rosso

Un AlbinoLeffe sfortunato cede alla Pro Verdelli che segna al 16’ della ripresa con Maggio.

Primo tempo giocato molto a centrocampo con diversi errori e poche occasioni da gol da un parte e dall’altra. Nella ripresa parte meglio la Pro Vercelli ma poi arriva la traversa di Zoma e di seguito al 16’ il contropiede finalizzato da Maggio in gol. La reazione Celeste vede gli orobici andare al tiro con Gusu, Piccoli, Zanini e Arrighini ma senza esito. Una sconfitta che brucia per l’AlbinoLeffe sempre più in zona playout.

Vasco Algisi