Milano, 18 ottobre 2021 - Furto a casa di Chiara Biasi. L'influencer ha trovato il suo appartamento di corso Venezia completamente a soqquadro, nella notte tra domenica e lunedì, dopo essere rientrata da una cena con alcuni amici. Ingente il bottino tra gioielli, abiti griffati, borsette e orologi Rolex.

Chiara Biasi è un’influencer e modella 31enne, nata a Pordenone, in Friuli, che ha 3 milioni di followers su Instagram. Attualmente è una delle più seguite sul web insieme a Chiara Ferragni, con la quale la lega una bellissima amicizia. Proprio su consiglio dell'attuale imprenditrice digitale,nel 2021, Chiara ha aperto il blog Lifestyle che, in poco tempo, si è trasformato in un vero e un proprio trampolino di lancio per la sua carriera. Ma la moda non è l’unica passione di cui parla: si concentra anche su viaggi, cibo e design. Seppure non ai livelli mondiali dell’influencer Kim Kardashian, la 31enne è comunque molto famosa in Italia. Grazie a queste qualità viene sempre chiamata per rappresentare brand internazionali. Nel 2012 collabora poi con diversi brand come “Bikini Lovers” e “Pin up stars”. Nel 2017 scrive un libro per Mondadori, la biografia “Chiaroscuri”. Chiara Biasi lancia una linea di costumi da bagno dal nome “Poisson d’amour“, una linea di tendenza e attenta alle nuove mode, in collaborazione con il brand Pin Up Stars.L ’ispirazione le è venuta perchè non riusciva mai a trovare dei costumi che le piacessero e quindi ha deciso di disegnarseli da sola.

Purtroppo a 20 anni deve affrontare un periodo difficile a causa di un’ischemia, problema che la porta a ridefinire priorità e valori della sua vita. Proprio a causa dell'ischemia, ha raccontato l'influencer, si è trovata costretta a prendere diversi farmaci e, per questo, è dimagrita molto. Con queste dichiarazioni ha smentito i rumors sulla presunta anoressia. Per quanto riguarda il suo aspetto fisico, Chiara dagli esordi ad oggi è molto cambiata, ma pare abbia ritoccato solo il seno, per sua stessa ammissione (e sembra anche che se ne sia pentita). La giovane ha una grande passione per i tatuaggi: ne ha più di 30, alcuni piccoli e discreti, altri più evidenti. E il numero pare destinato a crescere. Tra i più amati, quello sulla spalla, che raffigura una mezza luna e una stella. Vicino all’inguine la scritta “no mas”, che significa “mai più”. Sul braccio destro, all’interno, si è tatuata il numero 8.

Chiara Biasi ha condiviso tre anni della sua vita con l’imprenditore ed ex calciatore Oscar Branzani, che successivamente ha partecipato a 'Uomini e Donne 2015 2016' . I due si sono lasciati a causa di alcuni presunti tradimenti di Chiara che poi è stata al centro di rumors che la vedevano insieme al calciatore Marco Borriello. In quegli anni Chiara ha incontrato il modello messicano Adrian Cardoso ma nel 2016 si è innamorata del calciatore Simone Zaza: la loro storia d’amore e la loro convivenza però si è conclusa nel 2018. Dopo la fine della relazione con il calciatore del Torino, Chiara è ritornata in Italia e si è dedicata a se stessa. Ora è single, o almeno, ufficilamente è così. Sui social appare spesso in compagnia di molti suoi amici, tra cui Chiara Ferragni, ma sembra che tra loro non ci sia nessuno che le faccia battere il cuore. Certo è che la 31enne è sempre stata molto riservata riguardo la sua privata.