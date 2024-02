Seconda stagione consecutiva in A. Baseball Codogno pronto a ripartire: "Vogliamo fare meglio del 2023"

Conto alla rovescia per il ritorno in campo del Codogno Baseball ’67, alla seconda stagione consecutiva in serie A. I biancazzurri, ritornati lo scorso anno dopo 21 anni di assenza nell’ “olimpo” nazionale dello sport del “batti e corri”, nello scorso mese di settembre erano riusciti a centrare una meritatissima salvezza. Da allora il presidente Giangiacomo Sello e i suoi più stretti collaboratori con in primis il vicepresidente Giancarlo Contini, si sono messi all’opera per preparare la nuova stagione. Il primo colpo di mercato del 2024 è stato ufficializzato lo scorso 24 gennaio ed è stato l’ingaggio di Federico Virgadaula, “pitcher” (lanciatore) nato a Brescia il 14 luglio 2000, alto 180 cm per 73 chili di peso. Sino alla scorsa stagione aveva vestito la casacca del Cus Brescia e anche quella della Nazionale Under 23 con la quale ha disputato gli ultimi campionati europei giocati in Austria. Federico nella tre stagioni a Brescia su 50 partite giocate è sceso in campo 41 volte come partente. Il nuovo acquisto biancoazzurro, a disposizione del manager Michele Nani, sarà il partente in Gara 1 riservata ai lanciatori “AFI”. "Sono contentissimo e non vedo l’ora di affrontare questa nuova esperienza – sono state prime dichiarazioni del nuovo pitcher del Codogno – ho sempre giocato a Brescia e voglio mettermi alla prova in una piazza importante e ricca di tradizione come Codogno: il mio obiettivo è quello di migliorarmi e fare sempre del mio meglio nell’interesse prima di tutto della squadra". A seguire è stato trovato l’accordo con Gabriel Jose Torres Zambrano, venezuelano di Caracas, 22 anni, lanciatore che nel 2021 e 2022 ha giocato nella prestigiosa Dominican Summer League e nella scorsa stagione ha disputato il campionato italiano di serie A con l’Oltretorrente Parma e con Ernesto Manuel Garavito, venezuelano di Barquisimeto, ma con passaporto spagnolo, 21 anni e pure lui lanciatore che ha già militato nei campionati italiani vestendo nel 2021 la maglia del Bolzano in serie “A”, nel 2022 giocando con il Milano 1946 in serie B e nella scorsa stagione nei CABS Seveso sempre nel campionato cadetto. Vicina al traguardo anche la trattativa per Franco Javier Pizzoli, altro venezuelano (di Valencia), 30 anni, ricevitore con passaporto italiano che nel 2023 ha vestito la casacca del BBC Grosseto ma alle spalle ha anche un contratto professionistico coi Chicago White Sox in Dominican Summer League. Questo per quanto riguarda il comparto stranieri. L’organico del Codogno è stato poi rinforzato con Simone Minoia, esterno di 24 anni cresciuto nel Piacenza formazione di cui è stato anche capitano nella passata stagione in serie “B” ("Fin dal primo momento, il manager Nani mi ha fatto capire quanto crede nelle mia potenzialità, me l’ha detto e ribadito più volte e questa è una motivazione perché creda ancora di più in me stesso e lavori sempre duramente" le sue prime dichiarazioni). I lodigiani, alla casella “partenze” hanno invece dovuto fare i conti con l’addio pesante di Bryan Severino chiamato dal forte San Marino e che sapeva ricoprire bene vari ruoli e di Francesco Garbari.

"L’obiettivo di quest’anno - dichiara il presidente e “anima” del club Giangiacomo Sello – è garantirci la salvezza facendo meglio dell’anno scorso. Lo staff tecnico è confermato con Michele Nani manager affiancato da Matthew Boccardi, Luca Bacciocchi, Mariano Marchini e Leonardo Esposito. La novità principale, che ci aspettiamo di poter proporre da metà maggio, sarà il nuovo impianto di illuminazione che ci permetterà di disputare gare casalinghe anche il sabato sera attirando più pubblico". Il Codogno è stato inserito nel girone della prima fase con Reggio Emilia, Alghero (trasferta economicamente impegnativa), Senago, Parma e Torino. "La prima si qualificherà per la Poule Promozione, le altre per la Poule Salvezza – aggiunge Sello –. Sarà difficile arrivare primi: Reggio Emilia e Senago si sono rinforzati molto". L’esordio sarà il 20 aprile a Reggio Emilia. La “prima” in casa il 28 aprile con Alghero. In precedenza Codogno disputerà gare di preparazione il 17 marzo a Piacenza (contro la formazione di serie B, e gli stranieri non ci saranno ancora), un test il 24 marzo coi tedeschi dell’Heidenheim e poi il 7 aprile in casa per la ventiduesima edizione del Trofeo Fodritto Ventura cui sono stati invitati Milano 46 e Senago.