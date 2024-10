Lo studio dentistico Duda: "Credo nel lavoro di gruppo"

"Credo fortemente nel lavoro di équipe. Ritengo fondamentale confrontarsi sempre con tutto lo staff, dagli assistenti a tutti i collaboratori perché l’individuo da solo non potrà mai raggiungere gli stessi risultati". É la filosofia aziendale della dottoressa Ildiko Duda, titolare dello studio dentistico Duda di Graffignana, realtà che dal 1993 anno della sua apertura ha saputo sempre migliorarsi, si è espanso ed è oggi una realtà consolidata e al passo con i tempi. La dottoressa Ildiko Duda si è laureata nel 1982 in Medicina con specializzazione in Odontoiatria all’università di Medicina e Farmacia “Victor Babes” di Timisoara, in Romania. "Sono arrivata in Italia nel 1990 quando avevo 32 anni e mio figlio piccolo - racconta - a seguito della legge Martelli per raggiungere mio marito che dopo la caduta del comunismo era emigrato. La meta prescelta fu subito Graffignana perché qui viveva già una nostra amica, che purtroppo adesso ci ha lasciati". "All’inizio non è stato facile - aggiunge -. Al di là del fatto che non conoscevo ancora bene la lingua, l’Italia non era ancora ben preparata ad accogliere immigrati. C’era tanta burocrazia da affrontare per ottenere i permessi di soggiorno. Inoltre la mia laurea ottenuta in Romania, e che avevo scelto in quanto affascinata dalla professione, in Italia non era riconosciuta. Così, nonostante avessi già lavorato otto anni in Romania, ho dovuto rifare a Pavia l’ultimo anno di università, dare otto esami, fare la tesi e poi anche la specializzazione. In un anno e mezzo comunque sono riuscita a fare tutto". "Fin da subito comunque - precisa la dottoressa - a Graffignana sono stata accolta molto bene. In Comune ho sempre trovato supporto e anche dai residenti non ho trovato diffidenza: se capiscono che sei una persona onesta e che lavora non si hanno problemi". Dopo la specializzazione in Italia la dottoressa Ildiko ha lavorato per un anno come assistente alla poltrona a Melzo. Quindi, nel 1993, il grande passo: la decisione di mettersi in proprio, di iscriversi all’albo e di aprire un proprio studio nel borgo. "All’inizio era piccolo - ricorda -, poi dal 2010 ci siamo trasferiti proprio con l’intenzione di espanderci. Adesso lavora con me anche mio figlio Raul che é medico odontoiatria con specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica laureatosi nel 2010 in Odontoiatria e Protesi dentaria a Milano e poi specializzatosi in Chirurgia Orale nel 2013 sempre a Milano". "Lui mi spinge sempre a innovare - racconta la dottoressa Ildiko -, grazie a lui abbiamo introdotto sempre di più la tecnologia e la digitalizzazione".

Lo studio dentistico Duda di viale Milano 17 conta nel suo staff anche sette dipendenti: due segretarie e cinque assistenti alla poltrona (“Aso”). Ci sono poi due collaboratori fissi per due giorni alla settimana specializzati in particolare in otturazioni e devitalizzazioni, un igienista dentale e due ortodontisti (fanno apparecchi per bambini e adulti). Stretta é poi la collaborazione con il laboratorio odontotecnico accusato proprio sopra la sede. "Collaboriamo con i due odontotecnici da trent’anni - conclude la dottoressa Ildiko - ed è un importante valore aggiunto per la nostra realtà. Ci confrontiamo e arriviamo a individuare le soluzioni migliori con rapidità. Siamo ben organizzati".