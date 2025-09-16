Riccardo III al Piccolo Teatro Strehler

Antonio Latella al Piccolo Teatro Strehler

torna a Shakespeare con un Riccardo III – protagonista Vinicio Marchioni – che rovescia tutte le nostre convinzioni

sull’idea di malvagità: "Il male che mi interessa

è nella bellezza, non nella disarmonia. A tutti

i miei collaboratori artistici ho chiesto di dare bellezza

al male e non bruttezza, perché chi tradì il paradiso

fu l’angelo più bello". Con approccio rivoluzionario,

Latella compie un ribaltamento di prospettiva sul “mostro“ Riccardo III: "Il male è. Non è una forma. Il male è vita.

Il male è natura. Il male è divinità". Dal 12 al 30 novembre.