Il Vino del Villaggio. Con tutto il meglio del Monferrato

Tra le due tappe annuali di Golosaria, nel Monferrato e a Milano, ha preso vita “Il Vino del Villaggio”. L’iniziativa, ideata da Donato Lanati, fondatore di Enosis, con Paolo Massobrio de Il Golosario, si pone l’obiettivo di celebrare l’eccellenza del Monferrato, coinvolgendo 21 cantine selezionate. "Il Vino del Villaggio vuole essere un vino simbolo, che racconti la storia e l’identità del Monferrato – sottolinea Lanati –. Un ponte culturale che unisce figure iconiche come Morbelli e Pelizza da Volpedo attraverso Monferrato e Alto Piemonte, e lega questi luoghi alla Capitale del Vino 2024, Gran Monferrato". Ogni vino rappresenta un Comune del territorio, selezionate cantine che non solo producono vino di qualità, ma offrono esperienze di accoglienza. Le 21 bottiglie selezionate sono riconoscibili da una coccarda con il logo “Vino del Villaggio” e sono disponibili in cantine, ristoranti, negozi e hotel. Il percorso, pubblicato su IlGolosario.it. I vini selezionati: 1)Monferrato Rosso “Pian dei Tigli” 2017. 2)Grignolino del Monferrato Casalese “Curioso” 2022. 3)Piemonte Albarossa “Sofia di Bricherasio” 2022. 4)Spumante Pas Dosé Monbullae. 5)Piemonte Pinot Nero “Funtanin” 2021. 6)Freisa d’Asti Superiore “Sorì di Giul” 2017. 7)Barbera d’Asti Superiore “Mysterium” 2018. 8)Ruchè di Castagnole Monferrato “Vigna del Parroco” 2022. 9)Gabiano Riserva “Matilde Giustiniani” 2017. 10)Monferrato Nebbiolo “Serre di San Pietro” 2021. 11)Freisa di Chieri Superiore “Vigna Villa della Regina” 2018. 12)Cisterna d’Asti Superiore “Ciuchin” 2021. 13)Barbera d’Asti “Curej” 2022. 14)Nizza “Cremosina” 2021. 15)Nizza “Tre Roveri” 2020. 16)Alta Langa Riserva “Cuvee Aurora” 2012. 17)Gavi del Comune di Gavi “Bruno Broglia” 2019. 18)Derthona Timorasso “Origo” 2019. 19)Ghemme “Signore di Bayard” 2017. 20)“Piroga del Monastero” 2022. 21. “Passi di Gio”.