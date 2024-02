Distillati, emozioni e storie. Il successo di Velier live

Un borgo del bere bene (e consapevole) racchiuso in una manciata di strade suggestive. Da Whisky Street a Mexican Street, passando per Japan St. e Piazza Italia. Ricostruito all’interno del Superstudio Maxi, via Moncucco 35, alzando l’asticella delle esperienze offerte agli operatori del settore e ai tanti appassionati italiani. Perché gli amanti dei distillati nobili sono in continuo aumento, e siamo in pieno “Rinascimento della mixology“ dal Nord al Sud Italia. Tendenze confermate in pieno in questi due giorni di “Velier Live“, con migliaia di appassionati e curiosi tra gli stand e le botteghe pensate dai marchi che, come pianeti, gravitano all’interno della galassia Velier.

In questa due giorni, il salto tanto atteso pare compiuto. La storica azienda genovese di importazione e distribuzione, da sempre convinta della necessità di una divulgazione accurata e sincera orbitante attorno alle stelle polari della qualità e dell’autenticità, ha raccolto il successo della scelta coraggiosa di aver concepito un format diverso e dirompente, un modo nuovo di comunicare distillati, liquori e vini. Nei 9.000 metri, tra le oltre 50 experience, si respirava curiosità. E voglia di vivere.

Non solo e non più le classiche degustazioni di prodotti ma vere e proprie esperienze emozionali, immersive, a numero chiuso e accessibili solo accreditandosi in loco. A dare ancora più spessore i tanti distillatori, brand owner e ambassador internazionali. Storie di piccoli e grandi marchi, di colossi commerciali e botteghe artigianali, legate dal robusto filo rosso della passione.

La filosofia di vita (e business) giusta per il presidente di Velier, Luca Gargano, che così ha vinto la sua scommessa: "L’obiettivo è mettere in risonanza la storia e il contesto di un distillato con il vissuto e i valori di un singolo individuo per generare un incontro emozionante, un legame duraturo. Questo è il vero marketing, che non deve più essere un’inattendibile fascinazione pubblicitaria, capace solo di disorientare e appiattire il racconto, ma un discorso vero e appassionato sulle migliori creazioni umane". Obiettivo centrato, a giudicare dai numeri della manifestazione.