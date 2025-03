Caffè Bistrot di Andrea Aprea: Colazione al Museo d'Arte della Fondazione Rovati

Un Caffè Bistrot firmato dall’artista della cucina Andrea Aprea nel cuore di un luogo magico e pluripremiato, Museo d’arte della Fondazione Luigi Rovati. Così “Colazione al Museo“ offre un’esperienza unica che unisce l’eccellenza gastronomica all’arte. Affacciato sul giardino interno del palazzo della Fondazione Luigi Rovati, Caffè Bistrot Andrea Aprea arricchisce l’esperienza di visita delle collezioni museali e delle mostre temporanee, proponendo un momento di pausa in armonia con l’ambiente. Con due formule pensate per soddisfare diverse preferenze. La “Colazione Dolce e Salata“ è menù raffinato che comprende una bevanda calda, una spremuta di arancia o pompelmo, una brioche o un prodotto da forno, frutta fresca e un piatto a scelta tra una selezione (85 euro per due persone, ingresso al Museo d’arte incluso). Per chi preferisce una proposta più semplice, la “Colazione all’Italiana“ include bevanda calda, spremuta di arancia o pompelmo e brioche o prodotto da forno (50 euro per due persone, ingresso al Museo d’arte incluso). "È un incontro tra il piacere della buona tavola e la ricchezza culturale del patrimonio artistico, dove la gastronomia si intreccia con la bellezza dei luoghi che ospitano il Caffè Bistrot – spiega chef Andrea Aprea –. La nostra proposta vuole essere un’occasione per iniziare la giornata in maniera speciale, immergendosi in un’atmosfera che stimola i sensi e arricchisce la quotidianità". E Monica Loffredo, direttrice della Fondazione Luigi Rovati: "Siamo entusiasti di questa iniziativa dello chef Aprea, partner d’eccellenza fin dall’apertura, che offre un’esperienza nuova e diversa ai nostri visitatori: la visita al Museo d’arte accompagnata dalle raffinate proposte dello chef".