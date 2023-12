Cap Winter School, ecco le date delle lezioni di sostenibilità ambientale per gli amministratori pubblici

Milano – Il Gruppo Cap ha stilato il calendario degli incontri della Sustainability Winter School, la scuola sui temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare riservata agli amministratori pubblici under 40. I sei momenti formativi saranno online e in presenza nella sede di Cap in via Rimini 38 a Milano. Ecco le date degli incontri.

Giovedì 16 gennaio 2024

Ore 14.30-17.30: Cambiamenti climatici e ambiente. Come i cambiamenti climatici impattano sull’ambiente e quali sono le risorse a disposizione per i territori. Incontro in presenza.

Lunedì 5 febbraio 2024

Ore 10-12: Economia circolare e risorse idriche. Come promuovere un’economia circolare nelle città e come gestire le acque secondo i principi dell’economia circolare. Incontro online.

Mercoledì 21 febbraio 2024

Ore 14.30-17.30: Strumenti per città a emissioni zero. Come supportare la transizione energetica ed ecologica utilizzando al meglio l’innovazione tecnologica e gli strumenti finanziari disponibili. Incontro in presenza.

Lunedì 4 marzo 2024

Ore 10-12: Sviluppo territoriale e partecipazione. Generare valore ambientale e sociale attraverso la rigenerazione di risorse e dialogo con la comunità. Incontro online.

Giovedì 21 marzo 2024

Ore 14.30-17.30: Evento conclusivo e workshop. Immaginare e disegnare delle politiche sui temi trattati. Incontro in presenza.