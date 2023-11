Cap Winter School, gli amministratori pubblici a scuola di politiche ambientali: il programma e gli insegnanti

Milano – Cambiamento climatico, sostenibilità ambientale, economia circolare: temi che ormai sono entrati nella sensibilità comune e nel dibattito politico. Temi però che rischiano di rimanere, appunto, al livello delle parole. L’urgenza di trasformarli in azioni concrete, in atti e indirizzi amministrativi è l’obiettivo della Sustainability Winter School, il progetto formativo per amministratori under 40 organizzato da Cap (Consorzio Acqua Potabile), insieme a Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Ato (Ambito Territoriale Ottimale ) Città di Milano, Utilitalia (la federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici), Accademia dei Servizi Pubblici e Confservizi Lombardia.

Docenti e partner istituzionali della Sustainabilty Winter School. Da sinistra, Gloria Marcotullio (responsabile Accademia dei Servizi Pubblici), Filippo Nani (presidente Ferpi), Gianpiera Vismara (Anci Lombardia), Italia Pepe (direttore generale Ato Città metropolitana Milano), Francesco Vassallo (vicesindaco Città metropolitana di Milano), Yuri Santagostino (presidente Gruppo CAP), Paola Brambilla (coordinatrice Comitato Giuridico Wwf Italia), Luciano Guglielmi (direttore Comitato di Indirizzo Fondazione per la Sostenibilità Digitale) Giuseppe Viola (direttore generale Confservizi Cispel Lombardia), Armando Stella (Vicedirettore de Il Giorno), Paola Mercogliano (responsabile ricerche Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici)

Gli incontri

Gli incontri formativi, strutturati in 5 appuntamenti tra gennaio e marzo 2024 sono destinati a un massimo di 30 giovani amministratori pubblici (sindaci, assessori, consiglieri), per coinvolgerli in un percorso di sensibilizzazione sulle politiche pubbliche per l’ambiente. Il programma delle lezioni è stato definito grazie a From (Agenzia specializzata in trasformazioni urbane), Fondazione per la Sostenibilità Digitale, Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Wwf e Il Giorno.

La sfida di CAP

"Questa scuola è una sfida – ha spiegato Yuri Santagostino, presidente del Gruppo CAP durante la presentazione dell’iniziativa – Abbiamo l’ambizione di incidere sui territori nei quali operiamo. E questo progetto formativo è una parte importante di questa ambizione: formare sui temi della sostenibilità e dei cambiamenti climatici gli amministratori di oggi e domani. Perché l’urgenza di intervenire in questi ambiti è sotto gli occhi di tutti, e i fenomeni naturali a cui abbiamo assistito negli ultimi anni ne sono una testimonianza, e allo stesso modo la sensibilità su questi temi è sicuramente cresciuta in questi anni. Quello che manca, ed è il vuoto che vogliamo colmare, sono gli strumenti che permettano agli amministratori di intervenire sui territori in chiave di prevenzione e programmazione".

Lezioni online e in presenza

Il percorso formativo si svolgerà in modalità mista, con incontri frontali di 2 ore online con 2 docenti, e incontri frontali alternati a tavole rotonde della durata di 3 ore in presenza presso la nuova sede di Gruppo CAP, in via Rimini 38.

Il programma

Il programma della Sustainability Winter School di Cap

Come iscriversi

Il percorso formativo è gratuito e aperto ad amministratori, sindaci, assessori e consiglieri comunali lombardi minori di 40 anni. Questo l’indirizzo per iscriversi alle lezioni: winterschool.gruppocap@from.cm. Tutte le informazioni su: www.gruppocap.it/it/winter-school