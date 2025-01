Amministratori a lezione di futuro: a Milano il secondo appuntamento per la Winter School di Gruppo Cap

Milano – Gli amministratori locali a lezione di futuro grazie alla Sustainability Winter School di Gruppo Cap. Ha raggiunto il secondo appuntamento la scuola di cambiamento delle politiche ambientali e responsabilità sociale organizzata dall’azienda pubblica che gestisce il ciclo idrico integrato nel territorio del Milanese. Mercoledì due ore di formazione dedicata a sindaci, consiglieri, operatori degli enti territoriali, concentrati sullo “Scenario ed evoluzione nella governance di sostenibilità per la pubblica amministrazione”.

A inquadrare la prospettiva del grande cambiamento in quest’ambito, la lezione a cura di 24Ore Business School (gruppo Digit’Ed), che ha incaricato la docente Patrizia Giangualano, esperta nel campo, di schiudere agli iscritti l’orizzonte delle nuove norme e delle responsabilità in termini di Esg, environment, social e governance, che dal settore privato aziendale non può che transitare nelle competenze necessarie anche a chi guida una realtà locale come un Comune.

“La sostenibilità delle decisioni crea valore”, ha spiegato l’esperta all’incontro che ha avuto lo scopo di “fornire una visione delle tendenze emergenti per supportare i decisori pubblici che ogni giorno compiono scelte politiche verso la sostenibilità, dialogando con la comunità, la filiera, i fornitori, e seguendo la norma di riferimento in costante evoluzione”. Regole che riguardano non solo la pubblica amministrazione, ma anche tutte le aziende che con essa si interfacciano.

“Gli standard di riferimento – ha aggiunto la relatrice – sono precisi e anche le amministrazioni oggi devono conoscerli, per prendere decisioni utili e consapevoli”. Si è partiti dalla capacità di misurare aziende e amministrazioni in termini di ambiente, sociale e governance. “Dei tre aspetti, però, quest’ultimo è forse quello meno conosciuto. Ma non è una questione limitata ai Cda”.

“Governance – ha chiarito - è un concetto che nasce anche dai grandi traumi come il caso Enron: investitori che non sapevano cosa avvenisse all’interno dell’azienda nella quale avevano messo risorse. Il tema è come dare informazioni al resto del mercato. Le aziende stanno sempre più orientandosi all’ascolto degli stakeholder, i portatori di interessi”. Argomenti che dal mondo privato, passano al pubblico, “che risponde già a obiettivi dei cittadini, e l’ascolto è fondamentale. Ma come viene fatto? E cosa vuol dire contribuire con questo al successo sostenibile nel rapporto con gli stakeholder”. Punti affrontati nella lezione, che diventano rilevanti anche per gli amministratori pubblici.

Prossimo appuntamento con la Sustainability Winter School di Gruppo Cap il 29 gennaio. Si parlerà di gestione delle risorse idriche e nuove sfide dei cambiamenti climatici. In cattedra, Luca Lucentini, direttore del reparto di Igiene delle acque interne dell’Istituto superiore di Sanità.

