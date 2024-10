Sostenibilità e inclusione, i pilastri del piano aziendale

La dimensione della sostenibilità rappresenta un pilastro del piano di sviluppo di Open Fiber. Nel suo quarto Report di Sostenibilità, l’azienda leader della fibra ottica Ftth (Fiber To The Home) in Italia ha messo nero su bianco il percorso strutturato sul fronte delle performance ESG (Environmental, Social & Governance). Tra i numerosi i traguardi raggiunti nel 2023 spicca l’approvazione del Net Zero Plan che ha come obiettivo l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2040, confermando l’impegno dell’azienda nella lotta al cambiamento climatico. Il documento fornisce anche una sintesi degli impatti sul territorio in termini di contributo allo sviluppo digitale del Paese.

Open Fiber ha coperto oltre cinquemila piccoli comuni in commercializzazione e 178 comuni "bianchissimi", ovvero quelli "no internet" dove prima non era disponibile neanche la connessione in tecnologia Adsl. Un contributo è stato dato anche alle infrastrutture di pubblica utilità: in particolare sono state raggiunte 21mila scuole e sono state connesse circa 1.570 strutture sanitarie.

Numerose partnership sono state sottoscritte per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione e lo sviluppo delle imprese. "Open Fiber è un’azienda sostenibile per la natura stessa del suo business – che contribuisce alla digitalizzazione del Paese e all’azzeramento delle distanze tra centro e periferia – ma lo è anche nella cura delle proprie persone e nella gestione responsabile della catena del valore" commenta Paolo Ciocca, presidente di Open Fiber. Open Fiber dà risalto al capitale umano, come si evince dai dati sull’incremento dell’organico aziendale (+10% per Open Fiber S.p.A. e +42% per Open Fiber Network Solutions, con una percentuale di donne pari rispettivamente al 33% e al 28%) e il potenziamento nella formazione e sviluppo di competenze (oltre 83mila ore di formazione, pari a oltre 47 ore di formazione pro-capite, + 46% rispetto al 2022).

Molte le iniziative legate a Diversity, Equity & Inclusion e al benessere dei dipendenti, con canali di ascolto, accordi per il supporto alla genitorialità e al caregiving, progetti per l’empowerment femminile e un programma per la crescita della cultura in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

