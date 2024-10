Mutui e prestiti, cresce la domanda. Per la prima casa 173.238 euro

Milano guida la classifica delle città lombarde per l’imposto medio del mutuo richiesto per acquistare la prima casa: ammonta infatti a 173.238 euro, valore cresciuto del 2% nel 2024 rispetto all’anno scorso. Una fotografia scattata analizzando un campione di oltre 100mila richieste di mutuo raccolte da Facile.it in Lombardia da gennaio a settembre 2024. In Lombardia, chi ha presentato domanda di finanziamento per l’acquisto della prima casa ha puntato ad ottenere, in media, poco meno di 151mila euro, valore in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2023. La richiesta media è aumentata in quasi tutte le province lombarda, con un range compreso tra il +1% di Lodi e il +7% di Lecco. Uniche eccezioni sono le province di Pavia e Cremona, dove l’importo è rimasto stabile, e quella di Mantova che invece ha visto una lieve flessione dell’importo medio richiesto.

Analizzando le richieste complessive di mutui raccolte nei primi 9 mesi dell’anno in Lombardia emerge un aumento del 14% delle domande di finanziamento. Un aumento "legato principalmente alle richieste di surroga, cresciute notevolmente nel 2024, mentre le richieste di mutui prima casa sono rimaste in linea con quello dello scorso anno". L’osservatorio di Facile.it e Prestiti.it ha analizzato anche le richieste di finanziamento per ristrutturare casa. Secondo l’analisi, su un campione di oltre 80.000 richieste di prestiti personali raccolte online è emerso che nei primi nove mesi del 2024 i lombardi che hanno chiesto un prestito personale per ristrutturare casa hanno puntato ad ottenere, in media, poco meno di 13.500 euro (in aumento del 5% rispetto allo scorso anno) da restituire in 70 rate. L’importo medio scende a 12.873 euro considerando solo la Città metropolitana di Milano.

L’età media dei richiedenti è di 43 anni.

A.G.