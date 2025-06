I giardini nell’ex fabbrica. Paola Lenti, benessere green

Un piccolo hotel, un ristorante, uno showroom di 4mila metri quadrati in una ex fabbrica dismessa di cinghie meccaniche. É lo spazio che Paola Lenti, con la sorella Anna, fondatrice della omonima azienda di arredi indoor e outdoor, made in Meda, ha aperto a Dergano, via Bovio, traversa di Imbonati. "Dopo anni di ricerca abbiamo identificato a Milano, nella zona Maciachini, vivace e multietnica, un luogo che per le sue caratteristiche ci avrebbe consentito di realizzare un giardino. Un luogo che, lontano dalle mode e dalle tendenze effimere, potesse guardare oltre il convenzionale modo di concepire un negozio di arredamento, rispecchiando, così, la nostra identità. Il desiderio era anche quello di trasmettere l’importanza di vivere a contatto con la natura e di promuovere la biodiversità anche in un contesto urbano".

" Per questo motivo ci siamo affidati al professor Stefano Mancuso, fondatore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale, destinato agli studi sul comportamento delle piante" e al team di studio Pnat da lui coordinato". E ancora dice Paola Lenti " L’augurio è che nei nostri spazi le persone possano sentirsi a proprio agio, possano stare bene". Dal progetto Lenti traspare cultura.

"Il nostro desiderio, di mia sorella e mio, è che Paola Lenti Milano sia sempre più identificato come un luogo di ispirazione e di dialogo tra design, arte, natura e architettura. Inoltre, con il progetto che ci apprestiamo a realizzare di un piccolo hotel de charme e di una raffinata cucina aperta al pubblico, fondata sui principi di alimentazione consapevole, ci auguriamo di scoprire, insieme ai nostri ospiti, il significato più autentico, profondo e ampio di ospitalità". Elementi fondamentali dello spazio sono i numerosi giardini interni, essenziali per presentare le collezioni outdoor e per mantenere quel legame imprescindibile e costante con il verde che è uno stile di vita. Il progetto di riqualificazione del complesso architettonico originario, sviluppatosi tra la metà dell’Ottocento e gli anni ‘60 del Novecento, recupera un’intera area urbana e la restituisce al quartiere integrandola perfettamente, per stile e colori, all’architettura e alla storia milanese.