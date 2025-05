Dai 16 piani del Galeazzi agli investimenti da 5 miliardi di euro

4 Le cosiddette “àncore”, realtà che hanno un ruolo trainante nel Mind: l’istituto Human Technopole per le Scienze della Vita; il Galeazzi, ospedale e Istituto di cura e sperimentazione; la Fondazione Triulza che si occupa del terzo settore; e il Campus scientifico della Statale.

16 I piani che fanno del Galeazzi l’edificio più totemico del Mind e l’ospedale più alto d’Europa.

40 Le imprese già presenti, da Astrazeneca che occupa 300 persone a piccole start-up.

8-10mila Le persone che già oggi frequentano giornalmente il Mind. Fra un paio d’anni saranno 30mila. Entro il 2032, 60-70mila.

23mila Gli studenti che dal 2027 frequenteranno il nuovo Campus scientifico della Statale che sta sorgendo su un’area di 200mila metri quadrati.

120mila I metri quadrati di canali e specchi d’acqua che comporranno l’oasi perimetrale e blu del Mind

1 milione In metri quadrati, la superficie del Mind, area di proprietà di Arexpo (per l’85% entro i confini del Comune di Milano, per il 15% in quello di Rho).

5 miliardi L’investimento complessivo sul Mind messo a disposizione da enti pubblici (2 miliardi) e società private (3 miliardi).