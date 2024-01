A Milano Home arrivano tutte le ultime novità di arredo e design per la casa

Autenticità, originalità, qualità e innovazione. Questi i pilastri di Milano Home, la nuova manifestazione fieristica dedicata al mondo della casa, che si è tenuta a Fieramilano dall’11 al 14 gennaio 2024. Un evento dove convergono novità ed innovazione, per scoprire le eccellenze del settore. Idee, tendenze e prodotti si contraddistinguono per design, unicità, sostenibilità: molteplici visioni dell’abitare, spunti e soluzioni ancora inesplorati. Come le opere del ceramic maker Onofrio Acone realizzate rigorosamente a mano seguendo un approccio sostenibile, rispettoso della natura e del territorio salentino nel quale opera. La start up italiana Winetage unisce invece artigianalità, design ed eco-sostenibilità, basandosi su un approccio consapevole all'upcycling di materiali naturali. Il legno di rovere, recuperato dalle botti, è il materiale principale di esclusivi mobili e complementi d’arredo realizzati artigianalmente. A sottolineare la valorizzazione dell’artigianalità pure le collezioni di complementi d’arredo in gres porcellanato di Lineasette che si presentano in una varietà di colori e forme dall’aspetto organico e naturale. Innovazione e ricerca caratterizzano le proposte di elementi d’arredo di Mascagni Casa, mentre L’Oca Nera propone nuovi oggetti e microarchitetture d’arredo per personalizzare la casa con lusso discreto. Con il brand danese Bloomgiville è possibile trovare un'ampia selezione di mobili e oggetti decorativi dallo stile nordico e dalle finiture impeccabili e colori vivaci. E dal laboratorio francese Jars arrivano oggetti di ogni tipo in argilla o gres, creati a mano, funzionali, insoliti, tutti diversi. Protagonisti delle nuove collezioni di Arcucci colori e disegni che richiamano la natura mentre Zafferano offre le lampade a sospensione in vetro borosilicato soffiato a mano. E poi fragranze e profumazioni d’ambiente con Cereria Pernici, storico brand che realizza artigianalmente in Italia candele profumate con ingredienti di prima qualità.