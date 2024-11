Inverno in Lombardia: numerose proposte all’insegna della tradizione e del divertimento

Chi l’ha detto che solo l’estate è sinonimo di vacanze e relax? La suggestione che il periodo invernale è in grado di produrre, spinge molte persone a regalarsi un viaggio anche in questo particolarissimo periodo dell’anno. Gli ultimi dati sembrano poi confermarlo: il turismo, in Lombardia, durante l’inverno, è davvero in crescita. Merito di paesaggi unici e di un’accoglienza di primo livello. Quali, dunque, le mete da consigliare per un viaggio indimenticabile in Lombardia? Livigno, nella provincia di Sondrio, è fra le più gettonate destinazioni degli appassionati di sport e degli intenditori dei mercatini di Natale. Questi ultimi accendono le emozioni a quota 1.800 metri. La località accoglie gli ospiti con le caratteristiche casette in legno, ricolme di oggettistica per regali originali. I manufatti dei Mercatini di Natale di Livigno sono preziosi e realizzati dagli artigiani locali con passione e metodo. Da non perdere la fiaccolata natalizia, uno spettacolo all’insegna della tradizione, a cura dei maestri di sci di Livigno. Assolutamente da “sperimentare” anche la pista Gessi, con vista sulla Val Federia. La pista accompagna all’interno della valle circondata dalle favolose cime innevate delle Alpi Retiche. Al pomeriggio, vale la pena un salto alla Latteria di Livigno, per riscaldarsi di fronte ad una tazza di cioccolata calda o facendo scorta di formaggi locali. Una meta speciale può essere anche il paese di Talamona (provincia di Sondrio), che si prepara ad abbellirsi per il Natale, arricchendo le sue vie di presepi e lanciando l’iniziativa “I presepi delle Contrade”. Ed è così che negli ambienti più caratteristici del paese, in stalle, cortili, chiese, vecchi lavatoi, persino nel greto di un torrente, vengono riproposte vere e proprie composizioni plastiche, frutto dell’impegno, della passione e della fantasia dei cittadini talamonesi che dedicano sforzi, tempo e mezzi a questo scopo.