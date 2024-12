Dalla PS5 al Pac-Man Micro Player Giocare diventa un'esperienza

E se il regalo perfetto fosse una console? Probabilmente è una domanda che negli ultimi giorni deve essere saltata in mente a più di qualche persona. Perché la passione per i videogiochi non ha età, soprattutto in un momento come questo in cui le console portano l'esperienza di gioco a livelli mai visti in precedenza. È esattamente il caso della PlayStation®5 Pro che ora è in grado di proporre immagini estremamente nitide per TV 4K e un'azione di gioco con una frequenza di fotogrammi elevata. Le novità interessanti non finiscono qui perché c'è anche il lettore remoto PlayStation Portal™ che consente di accedere ai giochi tramite il Wi-Fi domestico, togliendo anche il “disturbo” di accendere il televisore. Molto più vintage, invece, c'è Pac-Man Micro Player, l’idea regalo perfetta per tutti i nostalgici degli anni '80: dotato di un monitor da 2,75 pollici e un mini joystick portato tutti indietro nel tempo.