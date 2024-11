Bambini, tutti a teatro

Portare i bambini a teatro è un'esperienza meravigliosa e formativa. E in questo periodo che si avvicina al Natale anora di più, ecco alcune delle proposte più interessanti di queste settimane. Per i più piccini da domani al 17 novembre, al Teatro del Buratto, c'è “Pluft, piccolo fantasma”: la divertente storia di un piccolo ectoplasma che ha paura della gente. Ogni tanto anche le opere del Museo hanno bisogno di fare due chiacchiere e, con un po' di fortuna, è possibile incontrarle fuori dalle teche e sentirle parlare: è ciò che succede ne “La Ninna Nanna di Acheloo. Spettacolo di burattini” il 16 novembre presso la Fondazione Luigi Rovati Liberamente ispirato all'opera di Mozart, “Il flauto di Tam Pam (Opera baby)” è un viaggio nei grandi contrasti: il bianco e il nero, il bene e il male, il giorno e la notte, il maggiore e il minore. Il 17 novembre al Teatro del Buratto. Terminiamo le proposte immergendoci in un’esperienza teatrale coinvolgente: quella di “Peter Pan” dal 22 al 24 novembre al Teatro Colla.