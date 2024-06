Il Central Park della Brianza. La palestra verde tra i palazzi

Il Parco di Monza è il punto di ristoro di monzesi e brianzoli nei fine settimana, ma anche nelle pause dal lavoro infrasettimanale, come fanno gli americani a Central Park o gli inglesi a Hyde Park. Qui ci si può rilassare con un buon libro nei Giardini delle Villa o fare alcune attività. Nel parco cintato più grande d’Europa si trovano ville di delizia, cascine dell’Ottocento, mulini lungo il Lambro, impianti sportivi (oltre all’autodromo e al golf club, un maneggio e campi da tennis), oltre a prati e zone boschive. È un luogo perfetto per le famiglie, con sentieri da percorrere a piedi, in bici o a cavallo, alla scoperta di ville, cascine e fattorie attraversando boschi, rogge e il fiume Lambro. Qui i bambini hanno di che divertirsi: ci sono aree gioco e aree pic-nic, la più conosciuta è la Cascina del Sole, anatre al laghetto, scoiattoli, nascondigli perfetti per non farsi trovare, tavoli e sedie giganti per giocare agli gnomi, come la sedia dello Srittore (in un prato ben visibile da viale Cavriga), i laboratori ambientali della Cascina Mulini Asciutti e gli animali della fattoria San Giorgio. Sui 700 ettari di Parco, si trovano quattro percorsi podistici adatti a tutte le esigenze, dai neo-runner ai professionisti. Sono segnalati con cartelli e frecce di diversi colori. Il Parco di Monza è una grande palestra all’aperto per il Nordic Walking. Cinque percorsi per uno sport da praticare tutto l’anno. Per i profani è una camminata praticata con degli appositi bastoncini che, se eseguita in modo corretto, permette l’utilizzo di circa l’ 85% dei muscoli del corpo. Insomma, un modo facile e divertente per dedicarsi ad uno stile di vita sano e attivo.

Gli istruttori della Scuola italiana Nordic Walking promuovono lezioni, corsi e attività all’interno del Parco. Prowalking organizza lezioni dimostrative gratuite per la valorizzazione e divulgazione dei percorsi del Nordic Walking Park del Parco di Monza. Punti di riferimento per tutte le attività Cascina Bastia e Cascina San Fedele, a pochi minuti a piedi dall’ingresso carraio di Monza e dal parcheggio di Porta Monza (info@prowalking.com;www.prowalking.com).