Sondrio e la campagna R1pud1a, Mary Deaves al sindaco: “No alla guerra. Il Comune aderisca”

Sondrio, 23 maggio 2025 – L’incontro c’è stato e il sindaco Marco Scaramellini si è riservato di dare risposta dopo aver ascoltato l’opinione della maggioranza. “Speriamo fortemente che anche Sondrio si aggiunga al già lungo elenco di città che promuovono la Pace e alle tante che stanno per farlo” commenta la volontaria di Emergency Mary Deaves, che mercoledì insieme al coordinatore d’area Nord Adda, Adriano Crisafi, ha proposto al sindaco l’adesione alla campagna R1pud1a.

L’incontro è successivo all’interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Futuro Insieme“ sulla campagna che dichiara il ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti e se il Comune intendesse aderire. "Siamo molto fiduciosi – ha commentato Crisafi – auspichiamo che i temi della pace e della contrarietà alla guerra e la sensibilizzazione della cittadinanza su questi argomenti siano accolti dalla giunta e dal consiglio comunale all’unanimità, come in oltre 320 comuni”.