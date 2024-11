“Women in rock“, spettacolo all’auditorium Torelli . Le offerte donate al centro in rosa Il coraggio di Frida

La voce delle donne, nel canto e nel teatro, per riflettere su un fenomeno troppo presente per essere sottovalutato, troppo ripugnante per essere ignorato. L’appuntamento è per questa sera, alle 21, all’auditorium Torelli di Sondrio con "Women in rock", iniziativa della Rete Interistituzionale contro la violenza sulle donne della provincia. In apertura Consuelo Orsingher canterà il brano "Donna bambina" scritto da Nello Colombo. A seguire lo spettacolo "Women in rock" che celebra l’evoluzione del ruolo della donna nella musica dagli anni Sessanta a oggi.

La serata è aperta a tutti con offerta libera: i proventi saranno devoluti al Centro antiviolenza Il coraggio di Frida, che ha sede nel capoluogo valtellinese.

S.B.