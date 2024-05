Week-end all’insegna del noir. Dalla narrativa al cinema

Al via nelle prossime ore il festival letterario Nord in Giallo. Da domani a domenica a Varese saranno tre giorni fitti di appuntamenti, a partire dagli incontri con gli autori che nelle loro opere raccontano le vicende dell’Italia settentrionale nel segno del noir. Dodici gli ospiti: Alessandro Berselli, Stefano Cosmo, Piero Colaprico, Paolo Roversi, Laura Veroni, Maurizio Blini, Ben Pastor, Giovanna Franco Repellini, Gian Andrea Cerone, Piergiorgio Pulixi e per la sezione Giallo Junior Lucia Stipari e Lucia Vaccarino. Oltre alla narrazione, nelle sue diverse forme espressive, il festival vuole essere anche motivo di condivisione: da qui la scelta di offrire gratuitamente ogni proposta al pubblico. Tra le novità di questa terza edizione infatti non c’è solo la sede della rassegna, che sarà la Palazzina della Cultura di via Bersaglieri, ma anche eventi che affrontano il giallo sotto un’altra prospettiva, come la serata di venerdì dedicata ai giochi da tavolo a tema investigativo.

Sabato invece ci sarà spazio per il giallo a teatro, con "Saluti notturni dal passo della Cisa", una reading teatrale da un romanzo di Piero Chiara. Infine domenica spazio al cinema, con la proiezione di un film noir italiano del regista Carlo Mazzacurati, "Notte Italiana", nel decennale della sua scomparsa. Il programma completo del festival è sul sito nordingiallo.it.

Lorenzo Crespi