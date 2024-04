Volo Falcon per la vita di un bimbo

Un viaggio per la vita, da un capo all’altro dell’Italia, grazie agli angeli custodi dell’Aeronautica militare. L’ha affrontato l’altro giorno un bimbo di soli 2 anni, trasferito d’urgenza dall’ospedale Giuseppe Garibaldi di Catania all’Istituto scientifico Eugenio Medea de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, un polo di eccellenza, l’unico riconosciuto in Italia per la ricerca e la riabilitazione in ambito dell’età evolutiva. Il piccolo è stato portato in ambulanza fino all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, dove è stato affidato ai piloti e ai componenti dell’equipaggio di un Falcon 900 dell’Aeronautica militare italiana del 31° Stormo di base a Ciampino.

"È uno dei reparti di volo della nostra Aeronautica che assicura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni", spiegano dall’Aeronautica militare italiana. A chiedere aiuto agli angeli dell’aria dell’Aeronautica tricolore è stato il prefetto di Catania, poiché il il piccolo paziente non avrebbe retto ad un viaggio di almeno una decina di ore via terra. L’operazione è stata pianificata dagli ufficiali della Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, cui, compete, tra il resto, attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, con velivoli equipaggiati come veri e propri ospedali mobili volanti. Da Catania il volo ambulanza è atterrato all’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo e da lì il bimbo è stato infine trasbordato su un’autoambulanza alla volta della centro specialistico di Bosisio Parini. Con lui ha viaggiato pure la mamma. Durante l’intero tragitto è stato assistito da medici, infermieri e operatori sanitari specializzati. I Falcon 900 possono raggiunge una velocità massima di 940 km/h.

D.D.S.