"Vogliamo un capoluogo che continui a crescere grazie a Scaramellini"

Forza Italia sarà al fianco di Marco Scaramellini. La sesta lista a supporto del sindaco uscente, quella appunto di Forza Italia, si è presentata nei giorni scorsi nella sala conferenze dell’Hotel della Posta.

"Siamo riusciti a coinvolgere molte persone di Forza Italia della prima ora e sono fiero della risposta che ho ricevuto da tutti gli amici del partito – dice il commissario provinciale azzurro, Elio Della Patrona -, che hanno voluto mettersi in gioco, credendo nei valori che Marco Scaramellini è riuscito a portare avanti in questi cinque anni di amministrazione della città. La nostra lista è eterogenea, formata da persone di diverse estrazioni sociali, che credono nel progetto. Vogliamo una Sondrio che continui a crescere come ha fatto fino ad oggi, Marco si è dimostrato una persona coerente e capace che ha saputo fare buona sintesi di tutte le istanze e le problematiche. Le promesse fatte nel 2018 sono state mantenute, riteniamo che molte opere incominciate negli anni scorsi debbano essere terminate in modo che Sondrio possa essere più competitiva con le altre realtà italiane, in particolar modo nel settore turistico e delle infrastrutture".

Di seguito i candidati della lista di Forza Italia: Roberto Alteri, Emanuele Ambrosini, Alessandra Baroncini, Verusca Bellasi, Egidio Berti, Cristina Bonato, Gabriele Bondio, Diana Bordoni, Carmensita Carli, Agostino Da Polenza, Alessandro De Bernardi, Paola Del Grosso, Letizia Della Marianna, Michele Della Pollina, Daniele Di Tullio, Ennio Ferrari, Zhiqiang Lin, Alessia Lugoboni, Roberto Paganoni, Silvia Rossatti, Dario Ruttico, Maria Francesca Sanna, Giovanni Scalia, Luca Scieghi, Riccardo Spinetti, Pierluigi Telattin.

Fulvio D’Eri