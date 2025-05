Cura al cancro. Donate protesi per i capelli

In provincia di Sondrio il tumore colpisce oltre 600 donne ogni anno, mentre sono circa 120 le pazienti in trattamento chemioterapico. Una su due descrive la perdita dei capelli legata alla chemio come il momento più traumatico della malattia e addirittura circa l’8% valuta di interrompere le cure pur di evitarla. Può sembrare un fattore secondario, ma soprattutto per una donna guardarsi allo specchio e sentirsi bella significa molto e riesce pure a dare la grinta giusta per affrontare il percorso di cure.

A questo obiettivo mira Onco Hair, il progetto solidale che grazie al sostegno della Fondazione Pro Valtellina approda anche in provincia di Sondrio con la donazione di dieci protesi tricologiche Cnc di Crlab personalizzate, destinate ad altrettanti pazienti del territorio individuate in collaborazione con la struttura complessa di Oncologia di Asst Valtellina e Valchiavenna. Dopo Milano e Brescia, questa tappa porta a oltre 100 le protesi donate negli ultimi cinque anni.

"Sono dispositivi medici su misura realizzati con capelli umani e vergini, innestati manualmente su una membrana biocompatibile brevettata – ha spiegato Angelo D’Andrea, amministratore delegato di Crlab che li realizza –. Il risultato è una protesi stabile, sicura, dall’effetto naturale, che accompagna la persona nella vita quotidiana". Marco Dell’Acqua (nella foto), presidente Fondazione Pro Valtellina ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa e di portarla in provincia di Sondrio a sostegno delle donne in difficoltà economica per le quali il tumore e il percorso di cura aggravano situazioni già precarie, per offrire loro un sollievo, un vero e proprio presidio medico, che aiuta a ritrovare equilibrio, dignità e stabilità emotiva". S.B.