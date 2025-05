Csi Morbegno, 70 anni di attività: "Un impegno che va oltre lo sport"

Il Gs Csi Morbegno compie 70 anni e il 1° giugno li festeggerà con una gara di alto livello che vedrà protagonisti "i giovani, a cui tanto teniamo" ha detto il presidente Giovanni Ruffoni nel presentare il "Trofeo del 70° di Fondazione" ovvero il Campionato italiano di corsa in montagna a staffetta giovanile che per la prima volta sarà ospitato a Morbegno con un ventaglio di sostenitori che ben confermano la rilevanza della competizione, ovvero Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, BIm dell’Adda, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Comune di Morbegno, Avis Morbegno. L’assessore allo sport della Comunità montana di Morbegno, Alessandro Cian, ha rimarcato come la staffetta rappresenti "non solo la gara ma pure quanto è riuscito a fare in 70 anni il Gs Csi Morbegno: attuare una staffetta tra generazioni per tenere vivo e attivo il sodalizio".

"Con le vostre attività migliaia di morbegnesi si sono avvicinati allo sport – ha osservato il sindaco Patrizio Del Nero – e ne hanno sposato i valori, che non sono solo l’agonismo e la competizione, ma anche l’amicizia e il senso di appartenenza". Le gare inizieranno alle 8.30, con gli esordienti 10 e a seguire ragazzi e ragazze; alle 10 partiranno le prove con le cadette e a seguire cadetti, allieve e allievi, sino alle 13 circa. Da piazza S. Antonio ci si sposterà poi al Complesso di S. Giuseppe per il pranzo e le premiazioni. Gli artigiani Maurizio Acquistapace e Paolo Gaggi hanno presentato i premi da loro realizzati con materiali locali: il larice della Valgerola per i trofei alle staffette e la pietra ollare della Valmalenco per i trofei alle società. Importanti anche le iniziative collaterali: sabato dalle 7.30 la pulizia dei sentieri e martedì alle 11 l’incontro su "Sport e alimentazione" per le quinte della primaria di Traona.