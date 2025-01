Vittoria, prima nata all’ospedale Morelli

Al Punto nascita dell’Ospedale Morelli di Sondalo per il primo vagito dell’anno si è dovuto attendere la notte fra il 3 e il 4 gennaio quando, poco dopo le 4, è nata Vittoria per la gioia di mamma Serena Bettegacci, papà Giovanni e i fratelli Stefano e Ludovica, 14 e 10 anni, i più emozionati: sono stati loro a scegliere il nome della sorellina. Tutto è andato per il meglio. Tra pochi giorni la famiglia si riunirà nella casa di Capitania, a Valdisotto. Una gioia doppia per la famiglia di Giovanni Pedrana: Vittoria è nata quattro giorni dopo la cuginetta Anita, terzogenita della sorella Sabrina e di Ivan Dei Cas, arrivata a fare compagnia ai fratellini Giacomo e Giuseppe, 9 e 3 anni.