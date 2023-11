Visita in Valle del comandante regionale

Dal Foscagno alla Valchiavenna per una due giorni fitta di incontri. Il generale di Divisione Giuseppe Arbore, comandante regionale della Lombardia della Guardia di Finanza, ha effettuato una visita al Comando provinciale di Sondrio e ai reparti dipendenti. L’ufficiale è stato ricevuto nel capoluogo dal comandante provinciale delle Fiamme gialle, Giuseppe Cavallaro, che ha illustrato le principali caratteristiche socio - economiche del territorio e le linee operative dell’azione dei Reparti dipendenti dirette a tutelare l’economia legale e a garantire la corretta attuazione delle iniziative di rilancio dell’economia, attraverso il monitoraggio degli investimenti finanziati dal P.n.r.r. e dai fondi per le Olimpiadi invernali 2026. Non sono mancate parole di apprezzamento e il saluto all’Anfi. Poi gli incontri con prefetto, presidente del Tribunale e procuratore. C.B.