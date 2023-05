Violenze in ospedale Non verrà denunciato

Il movimentato episodio di un paio di notti fa al Pronto Soccorso dell’ospedale del capoluogo valtellinese non avrà code giudiziarie per l’uomo, sui cinquant’anni, alto un metro e 90 circa, un “armadio“ di individuo che dopo avere aggredito due carabinieri della pattuglia di Sondalo (poi chiesero rinforzi ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tirano) se la prese con il personale in servizio al presidio sondriese.

Qui avrebbe causato lesioni, fortunatamente di non grave entità, a due operatrici sanitarie, mettendo in parte a soqquadro la struttura, dove era stato trasferito in seguito alla sedazione.

Era stato trovato in possesso di una dose di droga e aveva messo le mani addosso ai militari che, a Villa di Tirano, lo avevano fermato per un controllo. Si è accertato trattarsi di una persona con problemi psichiatrici. Non è stato nè arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e neppure denunciato, per il suo stato. La struttura sanitaria non avrebbe subito danni pesanti. Ma resta il problema sollevato della sicurezza al PS.

M.Pu.