Villa di Tirano, precipita nel dirupo per settanta metri: ferita escursionista

Villa di Tirano, 11 novembre 2023 - Un'escursionista di 71 anni, residente in provincia di Modena, è rimasta gravemente ferita oggi pomeriggio, sabato 11 novembre, mentre con il marito e due amiche si trovava in montagna, in località San Bernardo, in territorio di Villa di Tirano.

La donna, secondo quanto si è appreso, ha avuto un improvviso mancamento ed è precipitata in un dirupo per una settantina di metri. Il coniuge e le due amiche hanno subito lanciato l'allarme e sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i carabinieri della Compagnia di Tirano e i Vigili del fuoco del distaccamento tiranese.

La turista, nella terribile caduta, ha riportato un politrauma alla testa e al torace e un elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) l'ha trasportata all'ospedale di Brescia. Non sarebbe in pericolo di vita per i seri traumi riportati nella caduta.