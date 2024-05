"Villa Greppi scuola di vita" vale una mostra

MONTICELLO BRIANZA (Como)

Una mostra che racconta il cammino di una scuola unica per didattica e sperimentazione, e un pomeriggio fatto di momenti di incontro tra studenti di diverse generazioni. Soprattutto, musica live, con l’esibizione, tra gli altri, anche de iLuf. Quattro giorni di appuntamenti per festeggiare i cinquant’anni dalla nascita del Consorzio Brianteo Villa Greppi e dell’Istituto Alessandro Greppi, insieme nel promuovere la rassegna "50 Villa Greppi". Un traguardo importante, che dal 9 al 12 maggio vede i due enti proporre un cartellone congiunto di eventi.

Le prime giornate sono destinate esclusivamente agli studenti della scuola, guidati da ex docenti alla scoperta della mostra "50 anni. Villa Greppi nel cuore, una scuola di vita", allestita nell’Antico Granaio della villa. Sarà aperta al pubblico sabato 11 dalle 14 alle 20 e domenica 12 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Giornata clou sarà sabato, a partire dalle 10.30 nel Granaio, mentre dalle 17 a scuola è in programma un lungo pomeriggio di musica dal vivo gruppi in parte composti da ex studenti: i Fantomatici Maestri del Brivido, G Point Music Machine, Vaeva, iLuf, Bryan Kazzaniga Rock and Roll family. "Si tratta – dice la Presidente Lucia Urbano – di un primo assaggio dei festeggiamenti con cui il Consorzio celebra il suo cinquantenario. Proseguiremo infatti a novembre con altre manifestazioni, incentrate soprattutto sul ruolo culturale svolto dal Consorzio. Ma il nostro ente è nato con e per l’Istituto Greppi e organizzare insieme il nostro comune compleanno dimostra come il legame perduri tuttora". Chiusura domenica 12 maggio, con il tradizionale appuntamento con la Greppi Run, evento podistico ludico motorio aperto a tutti. Info www.villagreppi.it. Paola Pioppi