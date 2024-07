Villa di Tirano, non si presenta ai servizi sociali e si rende irreperibile: rintracciato a Milano e arrestato

Tirano (Sondrio), 18 luglio 2024 – Nella mattinata di lunedì 15 luglio, i Carabinieri della Stazione di Tirano hanno tratto in arresto a Milano un uomo, classe ‘77, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 9 luglio 2024 dal Tribunale di Sorveglianza di Varese.

L’arrestato, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale nel Comune di Villa di Tirano per pregressi reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione), si era da tempo sottratto all’esecuzione della misura decisa dal giudice rendendosi irreperibile, inducendo così l’Autorità Giudiziaria a disporne la cattura per il ripristino dell’esecuzione della pena in carcere.

Le conseguenti indagini dei carabinieri hanno consentito di rintracciare il fuggitivo nella zona del milanese, ed i Carabinieri lo hanno quindi arrestato nei pressi dell’Ospedale Maggiore di Milano. L’uomo è stato portato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore e dovrà ora espiare la pena complessiva di anni 5 di reclusione.