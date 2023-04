Villa Carlotta Sotterranei senza segreti

È aperto al pubblico il nuovo spazio multimediale "Vita in Villa. Viaggio nel tempo alla scoperta dei sotterranei", realizzato da Sfelab con il contributo di Innovamusei all’interno di Villa Carlotta. Il progetto racconta in maniera immersiva e interattiva la vita quotidiana, le suggestioni e le dinamiche di chi abitava questi spazi di quella che è considerata una tra le ville più belle del lago di Como. L’area ha una superficie di circa 200 metri quadrati e finora era rimasta chiusa al pubblico, composta da otto ambienti, per i quali sono state progettate installazioni che guideranno il visitatore in un percorso nel tempo attraverso reperti, oggetti e personaggi che animano le diverse stanze.