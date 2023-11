Villa Carlotta e i suoi giardini. Meraviglie coi colori d’autunno

TREMEZZINA (Como)

L’autunno a Villa Carlotta prosegue nelle sue attività, con visite guidate, laboratori per adulti e bambini, tour alla scoperta del giardino avvolto dalle calde sfumature autunnali e le aperture straordinarie dell’11, 18 e 25 novembre e dell’8, 9 e 10 dicembre. Grande protagonista dell’autunno è la mostra “Le meraviglie del giardino“, un viaggio nella storia del parco della Villa: una nuova prospettiva da cui leggere il legame unico che unisce giardino e museo di Villa Carlotta, che fin dal Seicento si è contraddistinta per la preziosità e la rarità dei suoi esemplari botanici. La mostra è stata inaugurata in occasione delle Giornate Europee del patrimonio, e prosegue fino al 10 dicembre, con una serie di visite guidate. Info per la partecipazione, sul sito www.villacarlotta.it.

La stagione 2023, con oltre 242 mila visitatori che hanno varcato il suo ingresso alla data del 5 novembre, si è rivelata la migliore di sempre. È cresciuta la provenienza italiana, quasi la metà del totale, mentre tra gli stranieri i più affezionati a Villa Carlotta si confermano i visitatori provenienti dalla Francia, seguiti da Stati Uniti e Germania. Altri dati interessanti sul pubblico sono quelli relativi alla presenza di 1461 gruppi per un totale di quasi 54mila visitatori e scuole con 127 classi per un totale di 5638 studenti. Numeri che confermano la posizione di rilievo del Lago di Como fra le mete turistiche italiane più amate.

Paola Pioppi