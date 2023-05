Villa Carlotta bella di notte con le torce

Bella di notte Villa Carlotta, che sabato in via eccezionale sarà aperta anche dopo l’orario di chiusura per una visita straordinaria alla luce delle torce, riservata ai più piccoli accompagnati dai loro genitori. Il percorso attraverso le sale del museo è riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni e la visita, anzi l’esplorazione, sarà guidata dai responsabili del museo che intratterranno i bambini con giochi e quiz. L’appuntamento è alle 20.45, l’escursione durerà un’ora. Per gli adulti è in programma una visita speciale nei sotterranei della villa, alla scoperta delle abitudini dei nobili proprietari e soprattutto del lavoro della servitù che provvedeva alle loro necessità quotidiane.