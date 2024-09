Vigili del fuoco senza personale: a Tirano saracinesche abbassate

A peggiorare la situazione, poi, c’è il fatto che “sistematicamente personale di Tirano – aggiungono i diretti interessati – viene prelevato e inviato ad altre sedi, per completarne l’organico” lasciando così sguarnito il Distaccamento che può solo abbassare le serrande. È successo anche sabato scorso, sia per i turni diurni che per quelli notturni. “Questo ovviamente non significa che la nostra zona, da Teglio a Sondalo, Aprica compresa, rimanga scoperta, ma se il nostro Distaccamento non può contare su personale permanente in numero sufficiente, bisogna che arrivino squadre da fuori e ciò si ripercuote sui tempi dell’intervento”.

Non va meglio sul fronte dei volontari, un po’ perché sono sempre meno (“Grosotto ne ha persi diversi, a Grosio e Aprica ormai sono rimasti pochissimi”), un po’ perché non si possono comporre squadre miste, di effettivi e volontari. Della situazione assai critica in cui versano i pompieri è stata informata subito anche Stefania Stoppani, sindaco di Tirano, a pochi giorni dal suo insediamento e l’auspicio è che con il coinvolgimento anche degli altri primi cittadini del mandamento si possa portare avanti una richiesta più compatta e incisiva per ridare funzionalità e piena efficienza al Distaccamento.