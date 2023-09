Vigili del fuoco, lavori fermi A rilento il polo del soccorso

di Daniele De Salvo

Lavori fermi al palo. È il palo con cui i vigili del fuoco volontari di Merate dovrebbero precipitarsi giù dai locali di servizio per raggiungere in fretta e furia, il più rapidamente possibile, la rimessa con i mezzi di soccorso, ma che non c’è ancora. L’intervento per la costruzione del nuovo polo del soccorso e l’ampliamento della caserma del 115 procede infatti estremamente a rilento. Dopo un primo stop già la scorsa estate, a pochi mesi dalla posa della prima pietra nel marzo del 2022, anche tra giugno, luglio e agosto si sono interrotti nuovamente.

Per settimane non si è visto neppure un muratore all’opera nell’area di cantiere del distaccamento di via degli Alpini, inaugurato nel 2004. L’opera avrebbe dovuto essere già consegnata: il termine preventivato per il taglio del nastro tricolore era previsto il 28 febbraio, ma è stato prorogato e posticipato al prossimo primo giugno. Oltre ai tempi si sono dilatati pure i costi: da 1 milione 200 mila euro a quasi 1 milione e mezzo.

"Da quello che mi risulta ci sono state effettivamente delle difficoltà, legate alla mancanza dei materiali necessari e ad alcune procedure" ammette Leonardo Bonanomi, capo distaccamento dei vigili del fuoco di Merate, che svolgono 800 interventi di soccorso tecnico urgente all’anno non solo nel Meratese e Casatese, ma anche nell’Isola bergamasca.

I vigili del fuoco di Merate risalgono al 1844. "Ora però i lavori sono ripresi e le criticità credo superate", rassicura Leo Bonanomi. Oltre a nuovi spazi per i vigili del fuoco, con tanto di castello di manovra per la formazione e l’addestramento, il polo del soccorso ospiterà pure i volontari della Protezione civile. Parte dei costi sono sostenuti dagli Amis di pumpier, associazione che sostiene i vigili del fuoco di Merate.

Per partecipare alla raccolta dei fondi è cominciato il Fire Party, appuntamento fisso organizzato alla fine dell’estate, che prosegue fino a domenica prossima. In programma ci sono musica, buona cucina, giochi, sport, ma sarà anche l’occasione per promuovere prevenzione ed educazione, con dimostrazioni e simulazioni di soccorso, per consentire a tutti di vedere i vigili del fuoco all’opera e apprezzare quanto fanno gratuitamente per aiutare quanti si trovano in difficoltà nella quotidianità.