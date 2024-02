Vigili del Fuoco di Sondrio aderiscono allo sciopero nazionale per rivendicare diritti e promozioni

Anche i Vigili del Fuoco di Sondrio iscritti alla sigla hanno aderito ieri allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato dal sindacato Conapo dalle 9 alle 13.

"Fra le motivazioni dello sciopero c’è l’inaccettabile ritardo nelle promozioni del personale e nei pagamenti degli scatti convenzionali per il quale chiediamo di anticipare i tempi per il futuro, la mancanza di notizie sulle date di assunzione di 654 unità del Corpo nazionale già da tempo autorizzate, il mancato adeguamento delle indennità per il lavoro notturno e festivo", dice Roberto Della Pollina segretario provinciale Conapo.